Piemonte: Marsiaj (Unione Industriali), spin-off Iveco positivo, ho sempre creduto nella sua importanza strategica

- Davvero un’ottima notizia. Ho sempre creduto nella sua importanza come tassello strategico del sistema industriale e della mobilità del nostro paese. Lo ha affermato il presidente dell’Unione Industriali di Torino Giorgio Marsiaj commentando lo spin-off di Iveco. “La creazione di una società autonoma con il quartiere generale a Torino e il nuovo polo logistico europeo a San Mauro testimonia di come Iveco valorizzi le sue radici torinesi per affrontare il mercato globale - ha continuato Marsiaj -. La logistica, infatti, è un elemento centrale in ogni piano di sviluppo. Saranno molto importanti anche le ricadute occupazionali con, spero, la creazione di nuove opportunità per i giovani”, ha concluso. (Rpi)