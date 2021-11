Torino: Partito Democratico, Domenico Carretta non si ricandida alla segreteria della Città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decido di cedere il passo dopo una vittoria meravigliosa. Non necessariamente devono essere le sconfitte a determinare il destino. Con queste parole scritte in un post su Facebook Domenico Carretta, attuale assessore agli Eventi e allo Sport della giunta Lo Russo in Comune, annuncia il suo passo indietro rispetto alla segreteria torinese del Partito Democratico. “Sto vivendo un’avventura meravigliosa - conclude Carretta -. Una storia cominciata con la elezione a segretario del Pd. Segretario di una straordinaria comunità”. (Rpi)