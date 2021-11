Campania: Iannone (Fd'I), De Luca ora cerca colpevoli nei minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per De Luca esiste sempre un colpevole nuovo. Ora è il turno dei minori. Ormai ha dato la colpa a tutto e a tutti tranne riconoscere le sue responsabilità perché in Campania la sua unica strategia è stata sempre quella di scaricare il peso della pandemia sui cittadini. Invece di delirare politicamente sette giorni su sette se avesse pensato a lavorare a soluzioni più efficienti sull’organizzazione dei servizi pubblici certamente saremmo in una condizione migliore”. Lo ha dichiarato in una nota il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania.(Ren)