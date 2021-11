Napoli: Baretta, Pnrr rappresenta occasione importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La quantità di risorse del Pnrr destinate al Sud rappresenta un'occasione importantissima per il rilancio del Mezzogiorno. Per questo serve un'accelerazione nella gestione operativa e nella messa a punto dei progetti, soprattutto per le stringenti regole e tempi imposti dall'Unione europea". Lo ha dichiarato in una nota l'ex sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta, ora assessore al Bilancio del Comune di Napoli: "Oltre ad aumentare le figure professionali della Pubblica amministrazione bisognerebbe organizzare anche una formazione specifica dei tecnici, perché non è detto che oggi ci sia una competenza così innovativa come invece viene richiesto dal Pnrr". E dunque: "Si tratta di un'occasione utile non soltanto per la gestione delle risorse, ma anche per provare a riorganizzare la pubblica amministrazione. E poi, essendo un'occasione storica, sarebbe bene organizzarsi anche in termini di sburocratizzazione, non eliminando le regole, ma rendendole più agili. Inoltre i comuni che presentano piani di rilievo, e che si trovano in difficoltà finanziaria come Napoli, penso debbano avere meno vincoli rispetto alla gestione del loro debito finanziario. Altrimenti rischiano di rimanere poco competitivi". (Ren)