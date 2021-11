Campania: Cantalamessa (Lega), triste primato perdita 531 negozi alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla Campania un altro triste primato: maglia nera con 531 negozi di generi alimentari chiusi, seguita dalla Sicilia con 422 e dalla Puglia con 385. E' quanto emerge dall'analisi di Fiesa Confesercenti e Federconsumatori che fotografa la crisi degli esercizi di vicinato a seguito della pandemia del Covid-19. La provincia di Napoli è la più colpita con 247 esercizi che hanno abbassato le saracinesche definitivamente. A questi dati vanno ricordate anche le attività a rischio di usura per far fronte ai ritardi di aiuti promessi e in alcuni casi mai arrivati. Tra le tipologie più colpite i venditori di carne e altri dettaglianti. Tutti generi di primissima necessità. Come Lega siamo sempre più convinti che occorre invertire la tendenza con ulteriori misure straordinarie: abbassamento delle tasse e politiche serie per aiutare le partite Iva. È un dovere reagire nell'interesse delle imprese del Sud e di tutto il Paese. Siamo pronti a fare la nostra parte". Così in una nota il deputato campano della Lega Gianluca Cantalamessa, capogruppo in Commissione Antimafia. (Ren)