Piemonte: Banca d’Italia, nel primo semestre 2021 Pil in crescita del 7,7 per cento, ma ancora lontano da dati pre-pandemia

- Il Pil è in crescita del 7,7 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma rispetto ai dati del 2019 risulta inferiore di 5 punti percentuali. Questo il quadro dell’economia piemontese nel primo semestre di quest’anno fotografato da Banca d’Italia. L’andamento - si legge nella nota stampa - è stato sostanzialmente in linea con la media nazionale. Nel terzo trimestre il quadro economico è stato ancora favorevole, nonostante le tensioni legate alle persistenti criticità nell'approvvigionamento di materie prime e semilavorati. La ripresa delle attività ha interessato tutte le dimensioni di impresa e i principali settori di specializzazione regionale, ma l’entità del recupero rispetto ai livelli pre-pandemici non è stata omogenea. Ad esempio, sulla produzione, l’automotive ha ripreso quota raggiungendo un livello molto elevato, mentre nel tessile, la ripresa è stata meno marcata. (segue) (Rpi)