Vaccini: Asl Na 2, terze dosi senza prenotazione a chi vaccinato da più di sei mesi

- "L’Asl Napoli 2 Nord invita tutti i cittadini residenti sul proprio territorio che si siano vaccinati contro il Covid19 da oltre 6 mesi ad effettuare la terza dose. Per sottoporsi al richiamo non servirà alcuna prenotazione, ma basterà presentarsi dalle 9 alle 19 presso uno degli otto hub vaccinali attivati dall’azienda sanitaria. Quanti preferissero una vaccinazione più vicino a casa potranno recarsi presso una delle settanta farmacie abilitate o chiedere al proprio medico di famiglia". L'annuncio in una nota: "Attualmente sono circa 50mila i cittadini dell’Asl che si sono sottoposti a vaccinazione con la terza dose. Nella fase attuale l’Asl Napoli 2 Nord registra un costante aumento dei casi di contagio, attualmente sono circa 2400 i cittadini residenti sul territorio dell’Asl risultati positivi al Covid 19". (Ren)