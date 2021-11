Piemonte: 12 corse gratuite quotidiane per la linea Limone-Tenda per riparare disagi alluvione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I costi dei biglietti saranno completamente a carico della Regione. “Abbiamo tenuto fede all’impegno preso facendoci carico del costo del biglietto sia per chi si deve muovere nella valle per lavoro o per esigenze personali sia per chi desidera raggiungere le località turistiche nel fine settimana - hanno continuato Cirio e Gabusi -. Il territorio ha bisogno di risollevarsi e con questa iniziativa vogliamo dare un aiuto in modo che questo inverno possa essere la prima stagione della ripresa che questi paesi meritano”, hanno concluso. (Rpi)