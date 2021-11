Campania: Cirillo (M5s), assistenza negata a bambini, anziani e disabili a Torre Del Greco (Na) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i consiglieri comunali M5s di Torre del Greco Santa Boriello e Vincenzo Salerno, hanno chiesto alla presidente Fiola, un'audizione urgente in Commissione regionale Politiche sociali, sollecitando che venga convocata entro la prossima settimana. Con le associazioni di categoria, saranno ascoltati il sindaco e l'assessore alle Politiche sociali di Torre Del Greco. Cirillo ha aggiunto: "Vogliamo che chi ha nelle mani il destino e le sorti dei cittadini ci dica che fine hanno fatto i piani di welfare tanto sbandierati in campagna elettorale. Siamo al cospetto di un fallimento delle politiche sociali che a Torre del Greco si protrae da più di dieci anni. E non possiamo più consentire che siano proprio le fasce più deboli della popolazione a pagare lo scotto più caro dell'inefficienza di questa amministrazione" (Ren)