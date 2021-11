Covid: De Luca, con no vax siamo sull'orlo della barbarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "No vax, incoerenti e irresponsabili. Siamo sull’orlo della barbarie. La libertà si esercita entro i limiti ed entro l’ambito di rispetto per la vita, la salute e la libertà degli altri. Libertà non significa fare quello che ci passa per la testa. Significa rispondere ai doveri del vivere in comune. Tutti abbiamo dei doveri e dei limiti alla nostra libertà quando il bene da tutelare è la salute e in tanti casi la vita". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)