Piemonte: da Pnrr oltre 205 milioni a 388 comuni della Regione per 600 interventi su patrimonio pubblico

- Dal Pnrr sono in arrivo oltre 205 milioni di euro che verranno utilizzati per circa 600 interventi sul patrimonio pubblico di 388 comuni piemontesi. Lo hanno annunciato in una nota stampa il presidente della Regione Alberto Cirio, e gli assessori competenti Gabusi, Marnati e Chiorino. “Sono risorse importanti che arrivano dall’Europa e che consentiranno di implementare e potenziare su molti interventi le risorse già messe in campo dalla Regione Piemonte - hanno affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio con l’assessore alle Infrastrutture e Difesa del Suolo Marco Gabusi, all’Ambiente Matteo Marnati e all’Istruzione Elena Chiorino -. Continuiamo a raccogliere i primi risultati dell’enorme opportunità che il Pnrr rappresenta e su cui siamo al lavoro ogni giorno”. Tra gli interventi previsti quelli sul rischio idrogeologico, sulla messa in sicurezza delle strade, sul miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici e sui lavori nelle scuole del territorio. (Rpi)