Molise: M5s, su ogni cittadino pesano ogni anno 1.600 euro di debiti (2)

- Gli esponenti pentastellati aggiungono: "Ora c'è chi chiede un 'decreto Molise' per cancellare i debiti sanitari. Ma che credibilità abbiamo a Roma, si legge ancora nel documento,nel perorare questa pur nobile causa, se non diamo seguito alle prescrizioni che arrivano dai ministeri, dai tavoli tecnici e dalla stessa Corte dei conti? Per quanto riguarda il Trasporto pubblico locale, chiediamo da anni un bando per l'affidamento ad un gestore unico, in linea con quanto accade ormai in tutta Europa. E lo chiede anche la magistratura contabile. Nel mentre, sono cambiati gli assessori, sono stati votati impegni in Consiglio regionale, ma il bando non ha mai visto la luce. E il trasporto in Molise è frazionato in più di 30 contratti di servizio. Siamo certi che non ci sarà la tanto attesa gara entro la fine della legislatura e a pagarne le spese saranno, ancora una volta, i molisani. Che viaggiano su autobus fatiscenti, che addirittura prendono fuoco sulle nostre strade. Anche la gestione dell'acqua pubblica è a dir poco lacunosa ed è aggravata dai debiti milionari dei Consorzi di bonifica. Ne abbiamo parlato col ministro Patuanelli - conclude la nota congiunta -, alla ricerca di soluzioni che permettano di conciliare le richieste della vicina Puglia con il fabbisogno dei cittadini molisani. Fabbisogno che non è mai stato calcolato. Allora, come fa Toma ad intavolare trattative col governatore pugliese? Questo tema merita un focus a parte e stiamo lavorando ad un prossimo approfondimento, all'interno di un Consiglio monotematico". (Com)