Piemonte: dal 22 novembre partono le prenotazioni della terza dose per fascia 40-59 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da lunedì 22 novembre sarà possibile prenotare per la fascia 40-59 anni la terza dose del vaccino in una delle farmacie aderenti o sul portale della Regione Piemonte. Lo annuncia l'assessorato alla Sanità della Regione. La prenotazione sarà sbloccata a cominciare da 15 giorni prima del termine esatto di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale, periodo necessario per poter ricevere la dose aggiuntiva. "Il Piemonte continua a correre con le terze dosi perché è necessario alzare il più possibile il livello di protezione della popolazione - hanno sottolineato il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi -. (segue) (Rpi)