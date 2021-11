Torino: l'assessore ai Diritti riceve il ragazzo insultato perché gay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro tra l'assessore ai Diritti di Torino e il giovane ragazzo che ha ricevuto un'aggressione in pieno centro storico per il suo orientamento sessuale, si è svolto oggi pomeriggio nella sede dell'assessorato. "Insieme alle funzionarie e ai funzionari del Servizio Lgbt, ho voluto esprimergli la vicinanza dell’amministrazione comunale e della città tutta - ha affermato l'assessore ai Diritti Jacopo Rosatelli -. Gli ho ribadito che il Comune è al suo fianco, come lo è a tutte le persone e le associazioni che lottano per la libertà e l'autodeterminazione della comunità Lgbt+. Scegliendo di non approvare il Ddl Zan il Parlamento nazionale ha colpevolmente deciso di restare inerte di fronte all’odio, alla violenza e alla discriminazione motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere. Spiace constatare che, inoltre, l'assessore regionale Maurizio Marrone rivendichi il taglio delle risorse per i corsi anti-discriminazioni rivolti al personale della Pa: lo considero un grave errore che mi auguro possa essere corretto dal presidente Cirio", ha concluso. (Rpi)