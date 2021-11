Imprese: da Unicredit un finanziamento a sostegno di Azzurra per ridurre sfruttamento risorse naturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit ha perfezionato un’operazione di finanziamento da 0,5 milioni di euro a sostegno Azzurra s.r.l., società del gruppo Marazzato che gestisce il centro polifunzionale di conferimento e trattamento finale di rifiuti industriali di Villastellone, per ridurre lo sfruttamento delle risorse naturali. I fondi messi a disposizione di Azzurra s.r.l. da parte di Unicredit - riferisce una nota - rientrano nel programma Finanziamento Futuro Sostenibile, con cui la Banca sostiene le imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità per un futuro migliore, grazie al conseguimento di risultati basati su criteri Esg: Environmental, Social e Governance. Questo finanziamento, nello specifico, consentirà alla società torinese di focalizzarsi sull’approvvigionamento di energia elettrica e su azioni per ridurre le emissioni di CO2, con cui si è impegnata ad affiancare, alla propria attività di smaltimento e riciclo, investimenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi legati ad una sempre maggiore attenzione al contenimento dello sfruttamento delle risorse naturali. Azzurra s.r.l. fa parte del gruppo Marazzato, attivo da quasi 70 anni nelle bonifiche ambientali e nel trattamento e smaltimento di rifiuti industriali sia solidi che liquidi che, a maggio 2021, ha anche ricevuto il premio Felix Italia che compete. Il riconoscimento è frutto di un'inchiesta giornalistica sui bilanci delle società di capitali realizzata in collaborazione con Cerved per individuare le migliori imprese nazionali per performances gestionali e affidabilità finanziaria. Il premio è assegnato da 'Industria Felix Magazine', supplemento trimestrale a 'Il Sole 24 Ore' insieme al Comitato Scientifico coordinato da Vito Grassi, Vice Presidente nazionale di Confindustria, e Cesare Pozzi, docente di Economia Industriale all'Università Luiss Guido Carli. (segue) (Com)