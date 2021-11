Piemonte: la Regione apre bando da 9,2 milioni su riduzione emissioni attività agricole e allevamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha aperto il bando 2021 relativo alla riduzione delle emissioni inquinanti nelle attività agricole e negli allevamenti. Una dotazione finanziaria pari a 9,2 milioni di euro che servirà per sostenere l’ottimizzazione delle strutture di allevamento degli animali e di stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati, la dotazione aziendale di attrezzature, impianti e macchine per una gestione efficiente degli effluenti e digestati medesimi e la loro distribuzione in campo per l’utilizzo agronomico con tecniche a bassa emissività, con l’obiettivo di ridurne le emissioni in atmosfera, in particolare quelle di ammoniaca, un precursore del particolato fine. (segue) (Rpi)