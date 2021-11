Sardegna: transizione energetica, venerdì a Cagliari confronto Regione-governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un confronto sulla transizione energetica, gli sviluppi e le problematiche presenti in Sardegna. Nell'ambito del coordinamento della commissione Ambiente ed Energia della Conferenza delle Regioni in capo alla Regione Sardegna, l'assessorato all'industria insieme all'assessorato all'ambiente promuovono un confronto politico con i rappresentanti nazionali, regionali e locali in materia di transizione energetica. I temi in discussione saranno sviluppati in due tavole rotonde: una dedicata al tema delle comunità energetiche (alla quale prenderanno parte due comuni che hanno ricevuto un finanziamento regionale per la realizzazione di progetti pilota di comunità energetiche), e l'altra dedicata alla transizione dalle fonti fossili al rinnovabile. L'incontro ha l'obiettivo di approfondire in senso ampio le tematiche afferenti la transizione energetica alla luce delle novità introdotte dagli ultimi atti parlamentari e dalle decisioni emerse nel corso della recente Cop26 di Glasgow. L'incontro si terrà alle ore 10 nella sala Anfiteatro in via Roma 253 a Cagliari. (Rsc)