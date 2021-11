Piemonte: Grimaldi (Luv) su taglio fondi Pa corsi discriminazione Lgbt, per destra esistono discriminati buoni e cattivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la destra esistono discriminati buoni e veri e altri cattivi, perniciosi, e anzi non discriminati affatto che vanno estirpati come le erbacce. Lo scrive il consigliere regionale di Liberi Uguali Verdi (Luv) Marco Grimaldi su Facebook commentando aspramente il taglio fatto dalla Regione e festeggiato con un post dall'assessore della Regione Piemonte Maurizio Marrone, di 100 mila euro destinati alla formazione della pubblica amministrazione sul tema del contrasto alla discriminazione Lgbt per spostarli sul servizio Lis per le persone sorde. "Tutto questo ha sempre due nomi possibili: vaneggiamento idiota o falsa coscienza, ossia colpevole e consapevole mistificazione della realtà - continua Grimaldi -, (segue) (Rpi)