Piemonte: Marrone (Fdi) risponde ad accuse Grimaldi (Luv), persone sorde non rientrano nell'immaginario ideologico della sinistra

- I patetici latrati di Grimaldi dimenticano che tra le persone sorde, tagliate fuori finora dall’accesso ai servizi pubblici solo perché non rientrano nell’immaginario ideologico della sinistra, vi sono ovviamente persone di ogni nazionalità, genere e orientamento sessuale. L'assessore alla Semplificazione del Piemonte Maurizio Marrone controbatte con una nota stampa alle accuse lanciate dal Consigliere regionale di Luv Marco Grimaldi sul taglio dei fondi per la formazione della Pa rispetto alla discriminazione Lgbt, spostati invece sul servizio Lis per le persone sorde. "A loro dovremmo forse dire che non meritano un servizio di interpretariato in lingua dei segni per insegnare invece ai dipendenti pubblici a scrivere genitore 1 e 2 piuttosto che mamma e papà oppure assessora al posto di assessore? - continua Marrone - (segue) (Rpi)