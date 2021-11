Torino: Lo Russo a inaugurazione anno accademico Politecnico, credo molto nel ruolo di Città universitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Credo molto nel ruolo di Torino come città universitaria, non soltanto perché svolge un’importante trasmissione della conoscenza, ma anche perché può caratterizzare sempre di più, la Città in una moderna concezione di formazione, di ricerca, attività in collegamento costante con le realtà produttive e il progresso della nostra città. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico 2021-2022 del Politecnico di Torino. "Mi emoziono sempre all’avvio dell’anno accademico - continua Lo Russo-. Quest’anno ancora di più perché presente con la fascia da Sindaco in un luogo che amo, che mi ha dato e a cui ho dato molto. Torino ha delle eccellenti università e il Politecnico è una straordinaria eccellenza. A partire dalle persone che ci studiano e lavorano. Investire sulla prossima generazione manifesta responsabilità e consapevolezza verso il futuro e pure dei doveri che si hanno nei confronti dei giovani", conclude. (Rpi)