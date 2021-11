Piemonte: Grimaldi (Luv) contro Marrone (Fdi), non dice che l'attuale giunta ha ridotto risorse del piano discriminazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marrone non dice che l'attuale giunta ha ridotto le risorse complessive del piano contro le discriminazioni. Se non lo avesse fatto, quei soldi sarebbero bastati per tutti. Il Consigliere regionale di Luv Marco Grimaldi ribatte nuovamente attraverso un post su Facebook, alle dichiarazioni dell'assessore alla Semplificazione del Piemonte Maurizio Marrone sul caso dei 100 mila euro tagliati dalla Regione alla formazione delle Pa sulle discriminazioni Lgbt, in favore del servizio Lis per le persone sorde. "Per quelli come noi - continua Grimaldi - nessuna discriminazione, nessuna forma di esclusione è ammissibile, proprio come era scritto nel ddl Zan. Non siamo certo noi a fare selezione all'ingresso", conclude. (Rpi)