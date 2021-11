Fratelli d'Italia: Rescigno, bene nomina Schiano commissario provinciale Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bene la nomina del consigliere regionale Michele Schiano di Visconti a nuovo coordinatore per la provincia di Napoli di Fratelli d’Italia. Schiano, politico esperto, equilibrato e preparato, saprà dare il contributo decisivo alla ulteriore crescita del partito a Napoli e provincia. All’onorevole Andrea Delmastro va un sincero grazie per aver saputo traghettare il partito in fase delicata”. Lo ha dichiarato in una nota Carmela Rescigno, dirigente nazionale Fdi. (ren)