Piemonte: la Regione investe 890 mila euro per formare i vigili urbani

- Nei prossimi tre anni la Regione Piemonte spenderà 890 mila euro per la formazione della polizia locale. Ad annunciarlo l'assessore alla Sicurezza Fabrizio Ricca durante l'illustrazione del Defr in prima commissione. "Già nel 2021, con quattro corsi, abbiamo formato 360 agenti di polizia locale appena assunti - ha affermato Ricca -. Oltre alla formazione in ingresso, il piano formativo prevede corsi di aggiornamento per il personale e di formazione manageriale per comandanti e dirigenti del corpo. Nel piano sono state inserite anche nuove tematiche, come la sala operativa e le comunicazioni via radio, la normativa sui cittadini stranieri o l’aggiornamento sulle sostanze stupefacenti”. (Rpi)