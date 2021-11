Piemonte: in Regione via libera a bilancio consolidato 2020, riduzione 20% tassa concessione realtà venatorie e rinvio bollo auto per taxi e autonoleggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'aula in Regione Piemonte arriva il via libera per il bilancio consolidato 2020. L'approvazione a maggioranza è arrivata in prima commissione, senza far mancare alcune polemiche da parte delle opposizioni che hanno presentato ben 160 emendamenti sugli articoli 2 e 3 del Ddl. L’articolo 2 riduce del 20 per cento la tassa di concessione per le aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie, per moderare gli effetti sul settore della crisi pandemica. La misura incide sul bilancio regionale per 50 mila euro. Le minoranze hanno parlato di “un regalo alla lobby della caccia” e della "necessità di abbassare la tassazione per altri settori, piuttosto che per quello venatorio". (segue) (Rpi)