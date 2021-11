Piemonte: in Regione via libera a bilancio consolidato 2020, riduzione 20% tassa concessione realtà venatorie e rinvio bollo auto per taxi e autonoleggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua l’assessore Andrea Tronzano ha risposto che "il settore ha patito l’emergenza Covid e che comunque si tratta di una scelta politica". L’articolo 3 prevede invece il rinvio del pagamento del bollo auto per i tassisti e le auto a noleggio con conducente per gli anni dal 2022 al 2024, in modo da consentire agli operatori di affrontare gli effetti di medio periodo della crisi provocata dal Covid-19. L’imposta, dal valore di circa 500 mila euro, dovrà comunque essere pagata entro il 31 ottobre 2025. (Rpi)