Piemonte: Edisu e Coldiretti portano la coltivazione sostenibile dentro la residenza Olimpia

18 ottobre 2021

- Dei grandi vasconi sospesi per la coltivazione di ortaggi e piante officinali. Un orto da 235 metriquadri nel cuore della residenza universitaria Olimpia. È questo il progetto nato dall'intesa firmata questa mattina da Edisu e Coldiretti Piemonte. La superficie destinata a questo progetto, sarà sovrastata da una copertura telata removibile, che servirà come protezione delle piante da agenti atmosferici più violenti, come la grandine - si legge in una nota stampa della Coldiretti -. Il progetto coinvolgerà anche gli studenti e le studentesse residenti ad Olimpia: la pratica della coltivazione dei residenti, affiancati da agricoltori professionisti, non sarà solo laboratorio di autoproduzione ma incontro, confronto e scambio di saperi e conoscenza, di valori come quelli legati alla cura e al rispetto della terra. Ci saranno anche seminari, eventi e giornate a tema, oltre che a momenti di presentazione di prodotti naturali, realizzati da scarti di lavorazione, nell'ottica dell'economia circolare. (segue) (Rpi)