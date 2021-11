Piemonte: Edisu e Coldiretti portano la coltivazione sostenibile dentro la residenza Olimpia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'incontro e il confronto creano valore: con il prezioso supporto di Coldiretti avremo modo di offrire ai nostri studenti e studentesse un nuovo concetto di vivere in residenza - ha affermato il presidente di Edisu Piemonte Alessandro Ciro Sciretti -. E con il progetto di orto sospeso emergerà un nuovo senso condiviso di comunità studentesca". Per il presidente di Coldiretti Piemonte Roberto Moncalvo e il delegato federale Bruno Rivarossa "innovazione, cultura del cibo e sinergia sono alla base del protocollo firmato con Edisu, in un'ottica di collaborazione proficua ed un'attenzione all'ambiente ed al territorio, nella convinzione che proprio dai giovani possano partire importanti progetti di valorizzazione delle produzioni locali", hanno concluso. (Rpi)