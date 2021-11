Napoli: Conte (Leu), occorre un piano straordinario per risanare debito storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Napoli è la capitale del Mezzogiorno e ha un ruolo cruciale per fare della Questione meridionale un obiettivo europeo. Per questo occorre un Piano straordinario per risanare il debito storico del Comune e promuovere una gestione che possa costruire il futuro della città". Lo ha detto il deputato di Liberi e Uguali, Federico Conte, presentando alla Camera, nella seduta di Question time, una interrogazione urgente al governo, a cui ha risposto la ministra dell'Interno, Lamorgese: "La richiesta al governo è di dare vita a un intervento straordinario per Napoli, in modo che l'amministrazione comunale non sia gravata dai troppi debiti accumulati negli anni. La crisi finanziaria dell'ente, infatti, oggi rende difficile ogni progetto per il futuro. Napoli, come Roma, ha una sua specificità storica, sia pure diversa: è stata una città Regno e come tale è punto di riferimento del Mezzogiorno. Deve poter riassumere questo ruolo". (segue) (Ren)