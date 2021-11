Napoli: Conte (Leu), occorre un piano straordinario per risanare debito storico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Federico Conte ha aggiunto: "Napoli può e deve essere l'Hub di una piattaforma logistica sul Mediterraneo, sia sociale sia infrastrutturale, una capitale di funzioni. Si tratta di una scelta doverosa anche in considerazione dell'evoluzione della globalizzazione: progresso civile e produttivo hanno ormai il loro punto di fusione nelle grandi città, come dimostra l'ingresso di Milano nel Comitato ristretto delle 40 city che guideranno lo sviluppo e la ripresa nel mondo". Infine il parlamentare di Liberi e Uguali ha concluso il suo intervento ed ha affermato: "Napoli deve essere messa in condizione di farne parte, verso il mediterraneo etnico, sociale, politico ed economico. Un sesto punto che si aggiunge ai 5 strategici del piano 2021-2027 : l'Italia mediterranea". (Ren)