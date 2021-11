Droga: Cantalamessa (Lega), traffico stupefacenti arricchisce 'ndrangheta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il traffico di droga è l'affare più lucroso delle grandi organizzazioni criminali, ndrangheta in testa". Lo ha affermato il deputato Gianluca Cantalamessa, capogruppo Lega in Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere, commentando il maxi sequestro di cocaina nel porto di Livorno avvenuto ieri. "Le forze di polizia, a cui va il plauso delle istituzioni per l'eccellente operazione, nel 2020 hanno sequestrato 13,4 tonnellate di polvere bianca e oltre 10 tonnellate dall'inizio dell'anno". Cantalamessa ha spiegato: "Le 104 misure cautelari in tre regioni d'Italia, l'ingente quantitativo di cocaina gestito, le società "pulite" in Lombardia e i legami con il Sudamerica ci dicono quanto la 'ndrangheta sia rapida nell'adattare i propri assetti logistici ed organizzativi alle dinamiche economiche e sociali. Strategie da manager illegali che hanno determinato la ripresa delle importazioni di stupefacenti nei luoghi di stoccaggio e verso i paesi di destinazione finale. La 'ndrangheta 2.0 è ormai una società di affari attiva nell'economia italiana. Come responsabile nazionale del Dipartimento Antimafia Lega insieme al deputato Manfredi Potenti responsabile dipartimentale Toscana chiederemo un apprendimento su quanto accaduto in commissione e che ci sia subito una missione della stessa anche nel porto di Livorno".(Ren)