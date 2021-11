Covid: in Piemonte salgono i ricoveri e il rapporto tamponi-casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salgono i ricoveri e allo stesso tempo aumenta in maniera importante il rapporto tamponi-casi. È un quadro complesso rispetto all'emergenza pandemica, quello presentato oggi dall'Unità di crisi della Regione Piemonte. Sono 13 i nuovi ingressi in ospedale - 4 in terapia intensiva e 9 nei reparti ordinari - mentre i positivi risultano 618, pari a ben l'1,3 per cento dei tamponi eseguiti. Di questi 352 sono asintomatici. Si registra inoltre un decesso non avvenuto nella giornata odierna. I guariti di oggi sono 321. (Rpi)