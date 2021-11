Torino: Saracco (Politecnico), modello usato fino ad oggi non più sostenibile, bisogna bilanciare disuguaglianze sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo per anni accettato un modello che prevedeva la morte di milioni di persone all’anno per denutrizione, per l’immigrazione, per gli effetti del cambiamento climatico. Oggi abbiamo capito che questo modello non è più sostenibile, ma per crearne uno nuovo abbiamo bisogno per prima cosa di bilanciare le disuguaglianze sociali. Lo ha affermato il rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco nel suo discorso di inaugurazione dell'anno accademico 2021-2022, che si è svolto questa mattina nell'aula magna del complesso di corso Duca degli Abruzzi. "Stiamo uscendo dalla crisi pandemica, ma siamo profondamente cambiati e non possiamo pensare di continuare a vivere, lavorare e formare i nostri studenti come prima del Covid - ha continuato Saracco -. (segue) (Rpi)