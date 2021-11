Torino: Saracco (Politecnico), modello usato fino ad oggi non più sostenibile, bisogna bilanciare disuguaglianze sociali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia ci ha messo di fronte a innovazioni ormai non più rimandabili e ci ha dimostrato che solo accogliendole, con creatività e coraggio, possiamo uscirne. E uscirne più competitivi di prima, se sapremo capitalizzare quella rivoluzione della didattica nel senso del superamento della settorialità delle discipline, della contaminazione tra scienze tecniche e sociali, dell’orientamento al problem solving e al lavoro in team che al Politecnico abbiamo già messo in campo. Tutte le transizioni in corso sono in realtà facce di una unica, cruciale evoluzione etica e valoriale dell’umanità. E potremo farla solo proponendo tecnologie sostenibili, di cui siano previsti gli effetti sulla società, con il contributo degli umanisti. In due parole: unire creatività e razionalità sarà la chiave per il futuro”, ha concluso. (Rpi)