Sardegna: vertenza Air Italy, in Consiglio Regionale delegazione dei sindacati dei lavoratori

19 luglio 2021

Diplomazie al lavoro non solo per la proroga della cassa integrazione dei lavoratori di Air Italy, che deve essere fatta con un decreto ad hoc, ma anche per convincere l'azienda a mantenere le condizioni necessarie per salvare i dipendenti dell'ex compagnia aerea. E' un conto alla rovescia implacabile, ormai è solo una questione di giorni. L'8 dicembre a mezzanotte e un minuto, se non ci saranno novità, arriveranno le lettere di licenziamento per i 1.322 lavoratori di Air Italy, di cui 600 sono sardi. La richiesta di aiuto è stata fatta, ancora una volta, questa mattina da tutte le sigle sindacali che sono state ricevute nell'aula consiliare dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais e dai capigruppo. In collegamento in video conferenza anche l'assessore regionale al lavoro e vice presidente della Regione Alessandra Zedda. Il 31 dicembre 2021, scade la cassa integrazione per i lavoratori di Air Italy, ottenuta anche grazie al grande lavoro della Regione, e non ci sono quelle garanzie già date ai lavoratori dell'ex Alitalia che hanno ottenuto la scadenza della cassa integrazione a fine 2022. Il presidente Michele Pais ha ricordato ai sindacati che il presidente Solinas, il Consiglio regionale, la Giunta, i parlamentari sardi stanno lavorando uniti, per presentare degli emendamenti alla Finanziaria nazionale che consentano la proroga della Cassa Integrazione.