Sardegna: vertenza Air Italy, in Consiglio Regionale delegazione dei sindacati dei lavoratori (2)

- "Se sarà necessario – ha detto – il Consiglio regionale approverà un documento unitario per dare maggiore forza all'azione del Presidente della Regione, che ha dichiarato e dimostrato tutto il sostegno ai lavoratori per la soluzione della vertenza". La proroga della cassa integrazione consentirebbe anche di prendere tempo per poter affrontare la fine della crisi dei trasporti aerei, prevista per fine 2022, dovuta alla pandemia. Intanto lunedì 22 novembre i lavoratori manifesteranno a Roma per chiedere al governo nazionale la proroga della Cassa integrazione. "La vostra battaglia è la nostra – ha detto Pais – siamo tutti uniti e compatti al vostro fianco. Un tema come questo non consente divisioni". I sindacati hanno chiesto di aprire un tavolo di crisi prima che, tra 20 giorni, la situazione sia irrecuperabile. E' necessario che l'azienda comunichi quale sia la sua volontà sul futuro dei lavoratori. Non si può consentire di mettere la parola fine alla storia dell'aviazione isolana. Giuseppe Meloni (Pd) ha accolto l'appello all'unità fatto da Pais e ha detto che è giunto il momento di mettere in campo soluzioni concrete. Massima disponibilità da parte anche di Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti, che crede nella necessità di una interlocuzione politica con il governo nazionale e con i vertici della compagnia aerea per cercare di trovare una soluzione. Per Roberto Li Gioi (M5s) la proroga della Cassa integrazione deve essere strettamente collegata a un vero progetto industriale. Dario Giagoni, capogruppo della Lega, ha auspicato un lavoro di mediazione con l'azienda e con il governo nazionale per dare sicurezza e un futuro ai lavoratori di Air Italy. (Rsc)