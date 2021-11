Torino: Saracco (Politecnico), Torino non deve essere più fragile, puntare a gioco di squadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Torino dell’ultimo decennio è stata in prevalenza fragile, con esempi di resilienza tra le aziende e nei settori della cultura e del turismo, ma oggi ci viene richiesto di fare un passo ulteriore, di diventare anti-fragili, cioè di riuscire non solo a non spezzarci dopo una crisi, ma a uscirne modificati, facendo tesoro del cambiamento. Lo ha affermato il rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco nel suo discorso di inaugurazione dell'anno accademico 2021-2022, che si è svolto questa mattina nell'aula magna del complesso di corso Duca degli Abruzzi. "La strada per l’anti-fragilità è difficile ma la abbiamo già intrapresa. Il riconoscimento di Torino quale area di crisi industriale complessa ha portato due anni fa i principali attori sociali (associazioni imprenditoriali, sindacati, università, fondazioni ed enti governativi) a unirsi in un progetto di sviluppo condiviso. (segue) (Rpi)