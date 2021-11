Torino: Saracco (Politecnico), Torino non deve essere più fragile, puntare a gioco di squadra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ne sono nati progetti da realizzarsi nel più breve tempo possibile, la Città della Manifattura e della Mobilità Sostenibile a Mirafiori, la Città dell’aerospazio in corso Marche, il Parco della salute e dell’innovazione al Lingotto, e altri -ha continuato Saracco -. Le definisco comunità di conoscenza e innovazione che erogano servizi di formazione, ricerca, trasferimento tecnologico e altri servizi. Il loro scopo è il supporto e l’attrazione di Pmi per le filiere di grandi imprese e in ultima analisi la creazione di posti di lavoro. Questo può farci invertire la rotta e renderci più forti di prima. Dobbiamo sfruttarle al meglio per supportare i processi di digitalizzazione, transizione ecologica, mobilità sostenibile, inclusione sociale, tutela della salute e tutte le altre sfide che ci attendono nei prossimi anni", ha concluso. (Rpi)