Napoli: Manfredi, Draghi sa che senza aiuto sarà dissesto (2)

- Manfredi ha aggiunto: "La riscossione però risente anche di quelle che sono le condizioni socio economiche della città, noi abbiamo una parte importante della città che è al di sotto della soglia di povertà, quindi anche la possibilità di poter pagare le tasse in alcune zone della città, è compromessa da questo". Quindi ha continuato: "Io quella che vedo e che potrebbe essere la più simbolica è avviare finalmente Bagnoli, perché su Bagnoli veniamo da 30 anni di immobilismo. Riuscire finalmente a vedere che Bagnoli si attivi significherebbe vedere finalmente una città in movimento, sarebbe una grande vittoria. Ma due aree che mi stanno particolarmente a cuore sono l'area Est, quella di San Giovanni, Ponticelli e Barra, che ha grande potenzialità dove già abbiamo fatto cose interessanti e se ne possono fare ancora tantissime, e l'area Nord". Infine ha concluso: "Scampia secondo me può rappresentare veramente un quartiere che partendo dalla realtà di Gomorra, diventa un luogo dove si realizzano i fatti e il riscatto delle persone." (Ren)