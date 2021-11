Torino: Appendino replica a Malagò su Atp, ricostruzione imprecisa, è stata una vittoria corale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricostruzione effettuata dal presidente Malagò sulle Atp Finals è imprecisa. Le Atp sono state una vittoria corale, coordinata dalla Federazione Italiana Tennis e da un uomo tenace come il presidente Binaghi. Lo scrive la ex sindaca di Torino Chiara Appendino in un post su Facebook rispondendo alla ricostruzione fatta ieri dal presidente del Coni Giovanni Malagò sulla paternità delle Atp Finals. "Nel mese di dicembre 2018 la città di Torino non solo era già candidata, ma aveva già superato la prima selezione ed era stata inserita da Atp nella shortlist con Londra, Singapore, Tokyo e Manchester - continua Appendino -. La candidatura fu presentata dalla Federtennis. Diego Nepi (di Coni Servizi) fu parte della squadra che portò a casa il risultato e il suo contributo fu importante, almeno quanto quello delle tante altre persone che si dedicarono al progetto. La vittoria di quel bid fu un risultato possibile solo grazie a un grande lavoro di squadra. (segue) (Rpi)