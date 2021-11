Campania: Cammarano (M5s), fermare la fuga degli agricoltori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cammarano ha dichiarato: "Il rilancio del comparto agricolo è fondamentale per far ripartire la Campania, dopo la crisi provocata dall'emergenza pandemica. Per questo abbiamo chiesto e ottenuto dall'assessore all'Agricoltura di poter prendere parte, come II Commissione speciale, al "tavolo verde" per definire la futura programmazione dei bandi del Piano di sviluppo rurale, così da dare una particolare attenzione agli investimenti e alla tutela dei territori delle Aree Interne". Quindi il consigliere regionale M5s Michele Cammarano ha concluso il suo intervento ed ha affermato: "In particolare l'emergenza cinghiali e gli incentivi per i giovani imprenditori restano priorità da affrontare subito senza esitazioni". (Ren)