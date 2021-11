Piemonte: Coldiretti apre tavolo permanente con Istituto Zooprofilattico per proliferazione fauna selvatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vista la situazione arrivata alla saturazione con i cinghiali e la fauna selvatica in continua crescita, si è deciso di costituire, con la disponibilità dell'Istituto zooprofilattico, un tavolo tecnico permanente per affrontare le problematiche relative agli aspetti sanitari che il proliferare, appunto, dei selvatici genera sul tessuto produttivo, a livello sociale ed ambientale. Lo ha annunciato Coldiretti Piemonte che ha incontrato l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta con il direttore generale, Angelo Ferrari, accompagnato dal dottor Alessandro Dondo, per analizzare e condividere le criticità sanitarie legate alla fauna selvatica. "Una così elevata presenza di cinghiali sui territori è un pericolo anche per il rischio di introduzione del virus della peste suina africana oltre che per l'intero ecosistema naturale – hanno affermato Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa delegato confederale -. Nei prossimi giorni incontreremo nuovamente l'Istituto Zooprofilattico, data la grande disponibilità dimostrata, nella convinzione che non ci sia più tempo da perdere e che bisogna affrontare la problematica", hanno concluso. (Rpi)