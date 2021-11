Covid: De Luca, sì a lockdown per non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cominciamo a capire qual è la ricaduta negativa degli atteggiamenti di irresponsabilità che abbiamo conosciuto in queste settimane. L’irresponsabilità di chi finge per scambiare per libertà democratica quella che nei paesi civili altro non è che irresponsabilità. Mi auguro ovviamente che di fronte a questa quarta ondata si capisca che il dovere di tutelare la salute dei cittadini appartiene a tutti quanti". Lo ha affermato in una nota il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: "Mi pare del tutto evidente che chi non si vaccina non può avere gli stessi diritti di chi si è vaccinato e ha dato prova di senso di responsabilità. Noi intanto siamo già partiti con la terza dose a tutti i nostri concittadini che hanno fatto le altre somministrazioni da almeno sei mesi. Le priorità assolute sono il personale sanitario e il personale scolastico. Nelle ultime settimane abbiamo registrato un’impennata di contagi proprio nella fascia di età sotto i 15 anni. Dobbiamo correre perché quando si parla di covid i tempi sono fondamentali per fermare i contagi". (Ren)