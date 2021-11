Piemonte: 11 mila 939 vaccinati con la terza dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 11 mila 939 i cittadini che oggi si sono vaccinati con la terza dose. Ancora una volta rappresentano la maggioranza delle 16 mila 745 dosi inoculate dalla Regione Piemonte. Questi i dati sulla campagna vaccinale Covid-19 diffusi oggi dall'Unità di crisi della Regione Piemonte. Le fasce più coperte sono quelle che stanno ricevendo la dose aggiuntiva ovvero in particolare gli over 80 e gli estremamente fragili -rispettivamente 4 mila 046 e 3 mila 638 dosi -, seguono in rapida risalita i sessantenni e i settantenni, che stanno ricevendo a loro volta la terza dose - 1153 e 1139 inoculazioni -. La Regione fino ad ora ha utilizzato il 94,4 per cento delle dosi disponibili. (Rpi)