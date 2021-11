Piemonte: la Regione alza il tetto di assistiti per i medici di famiglia di 300 unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli assistiti dei medici di famiglia massimi passano da 1500 a 1800. Lo ha deciso la Regione Piemonte dopo aver raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale. "Prendere in carico più pazienti – ha affermato l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi -, significa venire incontro alle necessità dell’assistito che si trova a fare i conti con la difficoltà di reperire un nuovo medico, quando il proprio va in pensione o cessa comunque l’attività. Un’emergenza nazionale che richiede soluzioni nazionali, ma che, intanto, il Piemonte sta affrontando con tutti i mezzi a disposizione, favorendo al massimo le condizioni di accesso al servizio di assistenza primaria, in attesa delle necessarie determinazioni nazionali". (segue) (Rpi)