Campania: De Luca, ai concorsi Asl per anestesisti non si presenta nessuno

- "Aumento dei ricoveri Covid. Dobbiamo sapere che questo determinerà un ritardo nell’assistenza ad altri malati ma pure altri problemi seri per mancanza di personale medico specializzato. Mi riferisco ad anestesisti, a pronto soccorso. Oggi, da settimane, emergenza per costiera sorrentina. A volte facciamo i concorsi, non partecipa nessuno. Dobbiamo essere responsabili". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)