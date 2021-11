Piemonte: mercato lavoro, Unioncamere, ripresa post-pandemica ma mismatch tra domanda e offerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ripresa post-pandemica visibile nel tessuto imprenditoriale, con una crescita delle esigenze di assunzione. Ma che si scontra con un mismatch sempre più elevato tra domanda e offerta di lavoro, ora pari al 39 per cento. È questa la fotografia scattata da Unioncamere Piemonte rispetto alle previsioni occupazionali della Regione a novembre 2021. Sono circa 36 mila 780 i contratti programmati dalle imprese piemontesi per questo mese, valore che sale 107 mila 580 se si considera l'intero trimestre 2021 - gennaio 2022, 51 mila 890 assunzioni in più rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente e 32 mila 070 in più rispetto all'intervallo novembre 2019 – gennaio 2020. La domanda di lavoro è trainata in larga parte dai contratti a tempo determinato con un netto 64 per cento. Seguono quelli a tempo indeterminato al 26 per cento. (segue) (Rpi)