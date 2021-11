Piemonte: Coldiretti, Regione convochi al più presto tavolo filiera latte bovino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulle materie prime il mais registra un +50 per cento, la soia un +80 per cento e le farine di soia un +35 per cento rispetto allo scorso anno, oltre all'aumento dei costi di trasporto - continuano Moncalvo e Rivarossa -. È necessario, quindi, dare stabilità alla zootecnia da latte regionale che ha un'importanza che non riguarda solo l'economia, ma ha una rilevanza sociale ed ambientale notevole perché quando una stalla chiude si perde un intero sistema fatto di animali, di prati per il foraggio, di formaggi tipici e soprattutto di persone impegnate a combattere, spesso da intere generazioni, lo spopolamento e il degrado dei territori soprattutto in zone svantaggiate", concludono. (Rpi)