Torino: da lunedì 15 riprende il servizio dell'anagrafe itinerante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ritorna in strada l'anagrafe itinerante. Dopo l'interruzione avvenuta diversi giorni fa per formare il nuovo personale, il servizio ripartirà a pieno regime. "Nella sua prima fase di utilizzo - ha affermato l'assessore alle Anagrafi di Torino Francesco Tresso - l'anagrafe itinerante si è rivelata un servizio particolarmente apprezzato dalla cittadinanza, utile e, tra l'altro, molto importante nell'attuale contesto di difficoltà e nel momento in cui stiamo lavorando per l'individuazione e l'adozione di quelle opportune misure che possano consentire nei prossimi mesi, passo dopo passo, di superare le criticità che oggi non ci permettono di assicurare ai cittadini quella qualità dei servizi anagrafici e di stato civile in grado di soddisfare le loro attese e legittime aspettative". Il programma dell'anagrafe su quattro ruote della prossima settimana sarà il seguente: Lunedì, area mercatale corso Racconigi - martedì, area mercatale corso Palestro - mercoledì, piazza Astengo 7 -giovedì, area mercatale Crocetta - venerdì, via Leoncavallo 17.(Rpi)