© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Torino e in Piemonte: REGIONE PIEMONTE - L’assessore Marnati è presente per la firma del Contratto di Lago per il Cusio (ore 9:30), Omegna (VCO), Forum, Parco Pasquale Maulini 1, - L’assessore Protoapapa partecipa al convegno “Distretti del cibo, quali opportunità per il nostro territorio” nell’ambito dell’evento Tuttomele (ore 10:00), Cavour (TO),Abbazia di S. Maria, via Saluzzo 72 - L’assessore Tronzano partecipa alla Festa Patronale San Martino (ore 12:30), Comune di Mezzenile (TO) - L’assessore Poggio partecipa online ad una tavola rotonda organizzata del Movimento Autonomo delle Agenzie di Viaggio (M.A.A.V.I) per un confronto sul rilancio del turismo in Piemonte (ore 13:00) - (segue) (Rpi)