© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, sono 11 mila 024 i cittadini che oggi sono stati coperti con la terza dose di vaccino anti-Covid. In tutto i vaccinati odierni sono 17 mila e 069. Il dato sulle fasce d'età è stabile, con gli over 80 e gli estremamente fragili sempre in testa grazie alla dose aggiuntiva e subito sotto i 16-29enni a quota 1171. Il Piemonte fino ad ora ha utilizzato il 93,4 per cento delle dosi disponibili. (Rpi)